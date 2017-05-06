Сирієць нелегально намагався потрапити до коханої з Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Волині прикордонники затримали сирійця, який прямував із Німеччини до коханої на Одещину, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Учора ввечері під час моніторингу державного кордону прикордонний наряд Луцького загону неподалік н.п. Старовойтове, що в Любомльському районі Волинської області, виявив порушника кордону.
Невідомого прикордонники помітили під час патрулювання неподалік річки Західний Буг. Чоловіка, який вийшов на берег в мокрому одязі, затримали за 10 метрів від кордону. Він розповів, що є громадянином Сирії і що кілька років проживав у Німеччині. А через Польщу в Україну намагався потрапити до нібито громадянської дружини, від якої у них є двоє дітей і які проживають в Одеській області.
Наразі правопорушника в порядку реадмісії передано польській стороні.
Нагадаємо, трьох сирійців затримали на кордоні у Львівській області.