Сирия отклонила помощь ООН жителям восточного Алеппо

Отмечено, что США обвинили сирийское правительство в использовании против гражданских лиц "голода как орудие войны". Это является военным преступлением согласно Женевским конвенциям, заявили в Белом доме в ночь на 29 октября.

Поскольку, сирийский режим "отклонил запросы ООН об оказании помощи жителям восточного Алеппо", то фактически готов морить жителей города голодом, считают в Вашингтоне.

Восточная часть Алеппо находится в окружении и подвергается бомбардировкам уже несколько месяцев, что вызывает международный протест. На данный момент в США рассматривают варианты усиления санкций против официального Дамаска и добиваться справедливости в Международном уголовном суде в Гааге.

Как сообщал УНН, в пятницу, 28 октября, РФ не добилась переизбрания в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года.

Вероятно, Россию не переизбрали через поддержку сирийскому режиму во главе с Башаром Асадом.