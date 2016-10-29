Сирия отклонила помощь ООН жителям восточного Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Белом доме считают, что Дамаск использует голод как "орудие войны" из-за отклонения запросов ООН об оказании помощи жителям Алеппо, передает УНН со ссылкой на DW.
Отмечено, что США обвинили сирийское правительство в использовании против гражданских лиц "голода как орудие войны". Это является военным преступлением согласно Женевским конвенциям, заявили в Белом доме в ночь на 29 октября.
Поскольку, сирийский режим "отклонил запросы ООН об оказании помощи жителям восточного Алеппо", то фактически готов морить жителей города голодом, считают в Вашингтоне.
Восточная часть Алеппо находится в окружении и подвергается бомбардировкам уже несколько месяцев, что вызывает международный протест. На данный момент в США рассматривают варианты усиления санкций против официального Дамаска и добиваться справедливости в Международном уголовном суде в Гааге.
Как сообщал УНН, в пятницу, 28 октября, РФ не добилась переизбрания в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года.
Вероятно, Россию не переизбрали через поддержку сирийскому режиму во главе с Башаром Асадом.