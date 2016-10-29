Сирія відхилила допомогу ООН жителям східного Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Білому домі вважають, що Дамаск використовує голод як “знаряддя війни” через відхилення запитів ООН про надання допомоги жителям Алеппо, передає УНН з посиланням на DW.
Зазначено, що США звинуватили сирійський уряд у використанні проти цивільних осіб “голоду як знаряддя війни”. Це є військовим злочином згідно Женевських конвенцій, заявили в Білому домі в ніч на 29 жовтня.
Оскільки, сирійський режим “відхилив запити ООН про надання допомоги жителям східного Алеппо”, то фактично готовий морити жителів міста голодом, вважають у Вашингтоні.
Східна частина Алеппо знаходиться в оточенні і піддається бомбардуванням вже кілька місяців, що викликає міжнародний протест. На даний момент в США розглядають варіанти посилення санкцій проти офіційного Дамаска і домагатися справедливості в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Як повідомляв УНН, в п’ятницю, 28 жовтня, РФ не добилася переобрання до Ради ООН з прав людини на найближчі три роки.
Вірогідно, що Росію не переобрали через підтримку сирійському режиму на чолі з Башаром Асадом.