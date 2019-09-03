Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели

Так, 4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой областях и на крайнем востоке 10-15°, на остальной территории 16-20°; днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.

5 сентября в южных, большинстве центральных, восточных и Сумской областях, 6 сентября ночью в восточной части, днем на западе страны и севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западной части, северных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 23-28°.

На выходных, 7-8 сентября, без осадков, только днем 7 сентября в Карпатском регионе, ночью 8 сентября в восточных и западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 22-28°, в западных областях 19-25°.

Напомним, синоптики дали прогноз на завтра.