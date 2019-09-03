Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 15315 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125333 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116733 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122270 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126519 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151641 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150853 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140747 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели

Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели

Киев  •  УНН

 • 22307 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Ближайшие несколько дней в Украине пройдут дожди, однако уже на выходных ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха к концу недели будет постепенно снижаться, однако все еще будет достигать 28 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой областях и на крайнем востоке 10-15°, на остальной территории 16-20°; днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.

5 сентября в южных, большинстве центральных, восточных и Сумской областях, 6 сентября ночью в восточной части, днем на западе страны и севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западной части, северных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 23-28°.

На выходных, 7-8 сентября, без осадков, только днем 7 сентября в Карпатском регионе, ночью 8 сентября в восточных и западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 22-28°, в западных областях 19-25°.

Напомним, синоптики дали прогноз на завтра.

Украинские Национальные Новости

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