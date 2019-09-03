Синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Найближчі кілька днів в Україні дощитиме, однак вже на вихідних очікується погода переважно без опадів. Температура повітря до кінця тижня поступово знижуватиметься, однак все ще досягатиме 28 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 4 вересня в Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій областях та на крайньому сході 10-15°, на решті території 16-20°; вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.
5 вересня у південних, більшості центральних, східних та Сумській областях, 6 вересня вночі в східній частині, вдень на заході країни та півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західній частині, північних областях вночі 8-13°, вдень 19-24°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 23-28°.
На вихідних, 7-8 вересня, переважно без опадів, лише вдень 7 вересня в Карпатському регіоні, вночі 8 вересня у східних та західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°; вдень 22-28°, у західних областях 19-25°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на завтра.