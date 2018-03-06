Синоптики обещают завтра в Одесской области до +16 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В среду 7 марта на юге Одесской области и в Крыму ожидается до 16 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.
В Украине 7 марта ожидается мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололед. Температура ночью 0-5 градусов мороза, в восточных, Сумской и Полтавской областях - 6-11 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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В западных и южных областях осадки преимущественно в виде дождя, днем на Закарпатье сильные осадки. Температура ночью около 0 градусов, днем 3-8 градусов тепла. Между тем в Крыму и на юге Одесской области ожидается ночью 1-6 градусов тепла, днем - 11-16 градусов.
На дорогах страны гололедица. Ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях отдельные порывы 15-20 м/с.