Синоптики прогнозують завтра на Одещині до +16 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У середу 7 березня на півдні Одещини та в Криму очікується до 16 градусів тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
В Україні 7 березня очікується мокрий сніг та дощ, вночі та вранці місцями ожеледь. Температура вночі 0-5 градусів морозу, у східних, Сумській та Полтавській областях - 6-11 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
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У західних та південних областях опади переважно у вигляді дощу, вдень на Закарпатті сильні опади. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 3-8 градусів тепла. Тим часом в Криму та на півдні Одещини очікується вночі 1-6 градусів тепла, вдень - 11-16 градусів.
На дорогах країни ожеледиця; вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях окремі пориви 15-20 м/с.