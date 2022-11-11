Синоптики прогнозируют сырую погоду: где ждать дождей

Детали

По прогнозу синоптиков, 11 ноября ночью и утром в западных, северных, Винницкой, Одесской и Черкасской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и юго-восточных областях 0-5° тепла, днем ​​7-12°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью и утром небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем ​​9-11 °.