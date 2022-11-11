Синоптики прогнозируют сырую погоду: где ждать дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Дождливая погода возможна сегодня на территории Украины, как и туманы. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже нуля, днем – до 12 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 11 ноября ночью и утром в западных, северных, Винницкой, Одесской и Черкасской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и юго-восточных областях 0-5° тепла, днем 7-12°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 9-11 °.