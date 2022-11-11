Синоптики прогнозують сиру погоду: де очікувати дощів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Дощова погода ймовірна сьогодні на частині території України, як і тумани. Температура повітря вночі не опускатиметься нижче нуля, вдень - до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 11 листопада вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.
У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, у східних та південно-східних областях 0-5° тепла, вдень 7-12°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.