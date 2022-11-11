Синоптики прогнозують сиру погоду: де очікувати дощів

Деталі

За прогнозом синоптиків, 11 листопада вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у східних та південно-східних областях 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.