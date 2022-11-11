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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 90657 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 101276 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 135039 перегляди

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31 березня, 14:30 • 208667 перегляди

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31 березня, 12:29 • 214456 перегляди

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Синоптики прогнозують сиру погоду: де очікувати дощів

Синоптики прогнозують сиру погоду: де очікувати дощів

Київ • УНН

 • 257511 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Дощова погода ймовірна сьогодні на частині території України, як і тумани. Температура повітря вночі не опускатиметься нижче нуля, вдень - до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 11 листопада вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у східних та південно-східних областях 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі та вранці невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.

Українські Національні Новини

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