Синоптики предупредили о высоком уровне лавинной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По прогнозам синоптиков завтра, 9 февраля, в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный уровень лавинной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
По прогнозам Укргидрометцентра, 9 февраля в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.
Также, 9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23°, на юге и Прикарпатье до 8-13° мороза, дневная - существенно не изменится, осадки прекратятся.
Как сообщал УНН, завтра в Киеве ожидается до 20 градусов мороза.
Кроме того, ближайшие двое суток в Украине будет холодная погода, однако уже на выходных ожидается существенное ослабление морозов - на 5-10 градусов.