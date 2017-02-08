Синоптики попередили про високий рівень лавинної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За прогнозами синоптиків завтра, 9 лютого, у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
За прогнозами Укргідрометцентру, 9 лютого у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки.
Також, 9 лютого нічна температура знизиться на більшій частині території країни до 18-23°, на півдні та Прикарпатті до 8-13° морозу, денна - істотно не зміниться, опади припиняться.
Як повідомляв УНН, завтра в Києві очікується до 20 градусів морозу.
Крім того, найближчі дві доби в Україні буде холодна погода, проте вже на вихідних очікується відчутне послаблення морозів - на 5-10 градусів.