Синоптики предупредили о существенном снижении температуры воздуха в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый) и осадками:
в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Ожидается местами образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица,
в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.
В Карпатах 21-22 марта значительный cнег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (I уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.
24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.
Напомним, в Киеве резко ухудшится погода: ожидается дождь со снегом.