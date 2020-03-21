Синоптики предупредили о существенном снижении температуры воздуха в Украине

КИЕВ. 21 марта. УНН. В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.