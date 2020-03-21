Синоптики попередили про суттєве зниження температури повітря в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
22-23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий), та опадами:
у західних, північних, центральних та Харківській областях у вигляді дощу та мокрого снігу. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця;
у південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу.
В Карпатах 21-22 березня значний cніг, 23 березня невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, що призведе до порушення руху транспорту на автошляхах в гірській місцевості.
24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.
Нагадаємо, у Києві різко погіршиться погода: очікують дощ із снігом.