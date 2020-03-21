Синоптики попередили про суттєве зниження температури повітря в Україні

КИЇВ. 21 березня. УНН. У зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.