Синоптики предупредили о порывах ветра в Киеве

"До конца суток сегодня, 30 марта, в столице сохранятся порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

В общем, как прогнозируют синоптики, сегодня в Киеве переменная облачность, днем ​​без осадков, температура 6-8 ° тепла, ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Напомним, что сегодня в Украине температура воздуха снизится до +7 +12 ° С тепла, в южной части и на Закарпатье ожидается +10 +15 ° С тепла.

Циклон и атмосферный фронт принесут дожди, местами возможны грозы.