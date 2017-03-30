Синоптики попередили про пориви вітру в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні, 30 березня, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"До кінця доби сьогодні, 30 березня, в столиці утримаються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Загалом, як прогнозують синоптики, сьогодні в Києві мінлива хмарність, вдень без опадів, температура 6-8° тепла, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні температура повітря знизиться до +7+12°С тепла, у південній частині та на Закарпатті очікується +10+15°С тепла.
Циклон та атмосферний фронт принесуть дощі, місцями можливі грози.