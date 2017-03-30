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Синоптики попередили про пориви вітру в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні, 30 березня, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

"До кінця доби сьогодні, 30 березня, в столиці утримаються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Загалом, як прогнозують синоптики, сьогодні в Києві мінлива хмарність, вдень без опадів, температура 6-8° тепла, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні температура повітря знизиться до +7+12°С тепла, у південній частині та на Закарпатті очікується +10+15°С тепла.

Циклон та атмосферний фронт принесуть дощі, місцями можливі грози.

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