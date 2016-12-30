Синоптики предупредили о порывах ветра в некоторых областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня, 30 декабря в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
Сегодня, 30 декабря, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 17-22 м/с, в Одесской области ночью и утром местами 25-28 м/с.
Также на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 40-50 дм; на Азовском море порывы ветра 19-24 м/с, высота волн 15-25 дм.