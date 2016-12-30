Синоптики попередили про пориви вітру в деяких областях України

Сьогодні, 30 грудня, в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру 17-22 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-28 м/с.

Також на акваторії Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-30 м/с, висота хвиль 40-50 дм; на Азовському морі пориви вітру 19-24 м/с, висота хвиль 15-25 дм.