Синоптики попередили про пориви вітру в деяких областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сьогодні, 30 грудня в деяких областях України очкуються пориви вітру 17-22 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Сьогодні, 30 грудня, в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру 17-22 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-28 м/с.
Також на акваторії Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-30 м/с, висота хвиль 40-50 дм; на Азовському морі пориви вітру 19-24 м/с, висота хвиль 15-25 дм.