Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве и области сегодня утром
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ночью и утром 10 декабря в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайшие 2 часа с содержанием ночью и утром 10 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", говорится в сообщении.
Напомним, в Украине во вторник, 10 декабря, ожидается погода преимущественно без осадков.
"В следующие трое суток на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ночью и утром в южных, центральных и восточных областяи местами туман.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла, в Одесской области 8-13°.
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.