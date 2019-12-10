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Синоптики попередили про густий туман у Києві та області сьогодні вранці

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчі дві години з утриманням вночі та вранці 10 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 10 грудня, очікується погода переважно без опадів.

"У наступні три доби на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів", - зазначили синоптики.

Вночі та вранці у південних, центральних та східних областяї місцями туман.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла, на Одещині 8-13°.

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

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