Синоптики попередили про густий туман у Києві та області сьогодні вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вночі та вранці 10 грудня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"У найближчі дві години з утриманням вночі та вранці 10 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні у вівторок, 10 грудня, очікується погода переважно без опадів.
"У наступні три доби на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів", - зазначили синоптики.
Вночі та вранці у південних, центральних та східних областяї місцями туман.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-7° тепла, на Одещині 8-13°.
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.