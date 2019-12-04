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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 99182 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 60033 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100922 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113962 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145219 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146769 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139917 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине в четверг, 5 декабря, ожидается погода преимущественно без осадков, однако, в восточных областях местами небольшой снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток без существенных осадков, только завтра в восточных, ночью также и в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег", - сообщили синоптики.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица, 6-7 декабря ночью и утром в стране местами туман.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-6° мороза, ближайшей ночью в Украине, кроме северной части, 4-9° мороза, в Карпатах до минус 12°; днем 0-6° тепла, завтра в восточных областях 1-3° мороза, 6-7 декабря на крайнем юге страны 5-10° тепла.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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