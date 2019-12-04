Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине в четверг, 5 декабря, ожидается погода преимущественно без осадков, однако, в восточных областях местами небольшой снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток без существенных осадков, только завтра в восточных, ночью также и в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами небольшой снег", - сообщили синоптики.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица, 6-7 декабря ночью и утром в стране местами туман.
Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-6° мороза, ближайшей ночью в Украине, кроме северной части, 4-9° мороза, в Карпатах до минус 12°; днем 0-6° тепла, завтра в восточных областях 1-3° мороза, 6-7 декабря на крайнем юге страны 5-10° тепла.
Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.