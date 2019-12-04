Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні у четвер, 5 грудня, очікується погода переважно без опадів, однак, у східних областях місцями невеликий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби без істотних опадів, лише завтра у східних, вночі також і у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями невеликий сніг", - повідомили синоптики.
На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця; 6-7 грудня вночі та вранці в країні місцями туман.
Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-6° морозу, найближчої ночі в Україні, крім північної частини, 4-9° морозу, в Карпатах до мінус 12°; вдень 0-6° тепла, завтра у східних областях 1-3° морозу, 6-7 грудня на крайньому півдні країни 5-10° тепла.
Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.