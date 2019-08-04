Синоптики дали прогноз погоды на начало следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В ближайшие двое суток, 5 - 7 августа, на большей территории Украины без существенных осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В ближайшие двое суток без существенных осадков, лишь в западных, завтра и в восточных областях кратковременный дождь, гроза, ближайшей ночью на востоке страны порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, 7 августа в Украине, кроме южных областей, небольшие дожди.
Температура ночью 8-14°, днем 19-25°, в среду повышение температуры ночью до 11-17°, днем до 24-30°.
Как сообщал УНН, украинский предупредили о осложнения погодных условий 4 августа.