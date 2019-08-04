Синоптики дали прогноз погоди на початок наступного тижня

У найближчі дві доби без істотних опадів, лише у західних, завтра і в східних областях короткочасний дощ, гроза, найближчої ночі на сході країни пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, подекуди 25 м/с, 7 серпня в Україні, крім південних областей, невеликі дощі.

Температура вночі 8-14°, вдень 19-25°, у середу підвищення температури вночі до 11-17°, вдень до 24-30°.

Як повідомляв УНН, українців попередили про ускладнення погодних умов 4 серпня.