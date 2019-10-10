Синоптики дали прогноз на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На выходных в Украине ожидается погода без осадков, воздух днем прогреется до 23 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"11 октября переменная облачность. В южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - указали синоптики.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в южной части ночью 7-12°, днем 15-20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.
"12-13 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°, 13 октября ночью 8-13°, днем 18-23°", - добавили синоптики.
Напомним, медик рассказал об опасности резких температурных скачков для здоровья.