Синоптики дали прогноз на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На вихідних в Україні очікується погода без опадів, повітря вдень прогріється до 23 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"11 жовтня мінлива хмарність. У південних та східних областях дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с", - вказали синоптики.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, у південній частині вночі 7-12°, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.
"12-13 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура 12 жовтня вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на Одещині, Закарпатті та Прикарпатті до 21°; 13 жовтня вночі 8-13°, вдень 18-23°", - додали синоптики.
Нагадаємо, медик розповів про небезпеку різких температурних стрибків для здоров'я.