Синоптики дали прогноз на начало зимы

По данным синоптиков, в западных областях ночью будет небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков. Ветер - преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории - дожди, в северных (кроме Житомирской), Полтавской, Черкасской, днем ​​и в Одесской и Харьковской областях - местами сильные дожди (лишь ночью на востоке страны без осадков). Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с, порывы - 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°, в южной части и в Кировоградской области ночью 5-10°, днем ​​10-15°.

Также указано, что 1 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики рассказали, будет ли морозным декабрь

Кроме того, 2-3 декабря значительных изменений не ожидается: будет облачно.

В западных областях - снег, мокрый снег, днем ​​3 декабря - без существенных осадков; ночью 0-5° мороза, днем ​​0-2° тепла. На остальной территории дождь и мокрый снег, 2 декабря местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; только в большинстве восточных областей и Приазовье, днем ​​3 декабря в Украине без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°; на юге страны ночью 4-9°, днем ​​7-12°; в северных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Ветер на Правобережье - северо-восточный и северо-западный, на Левобережье - юго-восточный, 7-12 м/с, 2 декабря в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

В южной части страны 4 декабря - дождь, температура ночью 2-7°, днем ​​4-9° тепла; 5 декабря - преимущественно без осадков ночью и днем ​​от 1° мороза до 4° тепла. В центральных и восточных областях - дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 4 декабря 1-7° тепла, 5 декабря от 1° мороза до 5° тепла. На остальной территории - снег, температура ночью и днем ​​0-5° мороза.

Напомним, в последний день осени на большинстве территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.