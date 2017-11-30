Синоптики дали прогноз на начало зимы

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76425 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65977 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73262 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80825 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117730 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В первый день зимы, 1 декабря, ожидается облачная погода. На западе ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​- без существенных осадков, на остальной территории - дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в западных областях ночью будет небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков. Ветер - преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории - дожди, в северных (кроме Житомирской), Полтавской, Черкасской, днем ​​и в Одесской и Харьковской областях - местами сильные дожди (лишь ночью на востоке страны без осадков). Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с, порывы - 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°, в южной части и в Кировоградской области ночью 5-10°, днем ​​10-15°.

Также указано, что 1 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).

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Кроме того, 2-3 декабря значительных изменений не ожидается: будет облачно.

В западных областях - снег, мокрый снег, днем ​​3 декабря - без существенных осадков; ночью 0-5° мороза, днем ​​0-2° тепла. На остальной территории дождь и мокрый снег, 2 декабря местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; только в большинстве восточных областей и Приазовье, днем ​​3 декабря в Украине без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°; на юге страны ночью 4-9°, днем ​​7-12°; в северных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Ветер на Правобережье - северо-восточный и северо-западный, на Левобережье - юго-восточный, 7-12 м/с, 2 декабря в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

В южной части страны 4 декабря - дождь, температура ночью 2-7°, днем ​​4-9° тепла; 5 декабря - преимущественно без осадков ночью и днем ​​от 1° мороза до 4° тепла. В центральных и восточных областях - дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 4 декабря 1-7° тепла, 5 декабря от 1° мороза до 5° тепла. На остальной территории - снег, температура ночью и днем ​​0-5° мороза.

Напомним, в последний день осени на большинстве территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь.

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