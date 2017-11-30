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Синоптики дали прогноз на початок зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У перший день зими, 1 грудня, очікується хмарна погода. На заході вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень - без істотних опадів, на решті території - дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, у західних областях вночі буде невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер - переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території - дощі, в північних (крім Житомирської), Полтавській, Черкаській, вдень і в Одеській та Харківській областях - місцями сильні дощі (лише вночі на сході країни без опадів). Вітер - південно-східний, 7-12 м/с, пориви - 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в південній частині та на Кіровоградщині вночі 5-10°, вдень 10-15°.

Також вказано, що 1 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

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Крім того, 2-3 грудня значних змін не очікується: буде хмарно.

У західних областях - сніг, мокрий сніг, вдень 3 грудня - без істотних опадів; вночі 0-5° морозу, вдень 0-2° тепла. На решті території дощ та мокрий сніг, 2 грудня місцями сильні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь; лише у більшості східних областей та Приазов'ї, вдень 3 грудня в Україні без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; на півдні країни вночі 4-9°, вдень 7-12°; у північних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер на Правобережжі - північно-східний та північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 7-12 м/с, 2 грудня в Україні, крім заходу та півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

У південній частині країни 4 грудня - дощ, температура вночі 2-7°, вдень 4-9° тепла; 5 грудня - переважно без опадів вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла. У центральних та східних областях - дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень 4 грудня 1-7° тепла, 5 грудня від 1° морозу до 5° тепла. На решті території - сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

Нагадаємо, в останній день осені на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ.

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