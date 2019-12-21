Синоптики дали дождливый прогноз на начало следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В последующие трое суток на большей части территории Украины пройдут дожди, дневная температура воздуха 24 декабря снизится до 4-9 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток на большей части территории страны пройдут дожди, в западных областях значительные дожди, 23-24 декабря в Карпатах сильный мокрый снег, метели", - сообщили синоптики.
Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с; в воскресенье и понедельник в Карпатах, южных, центральных и восточных областях порывы 15-22 м/с.
Температура ночью 3-9° тепла, днем 7-12°, на юге страны до 15°, 23 декабря в западных областях, 24 декабря в Украине 4-9° тепла; в Карпатах ночью и днем от 1° мороза до 6° тепла.
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.