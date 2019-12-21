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Синоптики дали дощовий прогноз на початок наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У наступні три доби на більшій частині територї України пройдуть дощі, денна температура повітря 24 грудня знизиться до 4-9 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби на більшій частині територї країни пройдуть дощі, у західних областях значні дощі, 23-24 грудня в Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини", - повідомили синоптики.

Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с; у неділю та понеділок в Карпатах, південних, центральних та східних областях пориви 15-22 м/с.

Температура вночі 3-9° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°, 23 грудня у західних областях, 24 грудня в Україні 4-9° тепла; в Карпатах вночі та вдень від 1° морозу до 6° тепла.

Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

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