Українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні на вихідних очікуються дискомфортні погодні умови, за яких у людей може спостерігатися дратівливість та підвищена сонливість. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.