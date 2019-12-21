Українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні на вихідних очікуються дискомфортні погодні умови, за яких у людей може спостерігатися дратівливість та підвищена сонливість. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, протягом 21 та 22 грудня погода може спровокувати субкомфорт. Люди можуть відчувати перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищену сонливість.
У людей може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.
Окрім того, в понеділок , 23 грудня, також очікуються дискомфортні погодні умови.
Як повідомлялося раніше, в Україні у суботу, 21 грудня, у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.
Нагадаємо, у Києві і області на суботу, 21 грудня, вранці оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах.