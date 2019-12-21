Українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні на вихідних очікуються дискомфортні погодні умови, за яких у людей може спостерігатися дратівливість та підвищена сонливість. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, протягом 21 та 22 грудня погода може спровокувати субкомфорт. Люди можуть відчувати перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищену сонливість.

У людей може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.

Окрім того, в понеділок , 23 грудня, також очікуються дискомфортні погодні умови.

Як повідомлялося раніше, в Україні у суботу, 21 грудня, у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Нагадаємо, у Києві і області на суботу, 21 грудня, вранці оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах.

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