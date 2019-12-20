Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні у суботу, 21 грудня, у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, а вже у неділю, 22 грудня, як і на початку наступного тижня, на більшій частині територї країни пройдуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.