Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні у суботу, 21 грудня, у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, а вже у неділю, 22 грудня, як і на початку наступного тижня, на більшій частині територї країни пройдуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Завтра, 21 грудня, у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; вночі та вранці у південних, центральних та прикапратських областях подекуди туман; температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла, у східній частині вночі 2-7 морозу, вдень 1-5° тепла, вказали синоптики.
22-23 грудня, як повідомляється, на більшій частині територї країни пройдуть дощі, в понеділок на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з мокрим снігом; в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с, на півдні до 25 м/с; температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°, 23 грудня у західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.
Нагадаємо, у День святого Миколая у Києві було побито три температурні рекорди.