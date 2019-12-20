Синоптики дали прогноз погоды на выходные

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 38393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 101762 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135261 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139994 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135475 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 168557 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115307 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113488 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110193 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132449 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине в субботу, 21 декабря, в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, а уже в воскресенье, 22 декабря, как и в начале следующей недели, на большей части территории страны пройдут дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Завтра, 21 декабря, в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; ночью и утром в южных, центральных и прикапратських областях местами туман; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, в восточной части ночью 2-7 мороза, днем 1-5° тепла, указали синоптики.

22-23 декабря, как сообщается, на большей части территории страны пройдут дожди, в понедельник на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с мокрым снегом; в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на юге до 25 м/с; температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°, 23 декабря в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

Напомним, в День святого Николая в Киеве было побито три температурных рекорда.

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