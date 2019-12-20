Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Завтра, 21 декабря, в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; ночью и утром в южных, центральных и прикапратських областях местами туман; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, в восточной части ночью 2-7 мороза, днем 1-5° тепла, указали синоптики.

22-23 декабря, как сообщается, на большей части территории страны пройдут дожди, в понедельник на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди с мокрым снегом; в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на юге до 25 м/с; температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°, 23 декабря в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

Напомним, в День святого Николая в Киеве было побито три температурных рекорда.