Синоптики попередили про густий туман у Києві та області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Києві і області на суботу, 21 грудня, вранці оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину з утриманням вранці 21 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Також попередження про туман оголосили у столичному регіоні.
"У найближчу годину з утриманням вранці 21 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).", - додали в гідрометцентрі щодо Київської області.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.