Синоптик рассказала, задержится ли завтра арктический холод

В Украине в пятницу, 21 февраля, сохранится морозная погода с температурой до -19 ночью и до -6 днем, прогноз на потепление не изменился - ожидается с 25 февраля, сообщила в четверг синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

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«С погодой в Украине все стабильно. Сухо, холодно, антициклон, арктическая воздушная масса», - сообщила Диденко.

Поэтому, по ее словам, и завтра в Украине - без существенных осадков. Ночью ожидается -10...-15 градусов, на востоке -12...-19 градусов. В течение дня -1...-6 градусов.

«Такая царит сейчас однообразная погода, что атмосфера решила завтра ее разбавить сильным ветром на юге Украины, где возможно до 15-20 метров в секунду», - указала синоптик.

В Киеве 21-го февраля, по ее словам, без осадков. Ночью -10...-12 градусов, днем - около 5 градусов мороза.

«Сроки потепления пока неизменны - с 25-го февраля!» - сообщила Диденко.

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