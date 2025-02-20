Синоптик розповіла, чи затримається завтра арктичний холод
Київ • УНН
В Україні зберігається морозна погода з температурою до -19° вночі та до -6° вдень. Синоптики прогнозують потепління з 25 лютого, а на півдні очікується посилення вітру до 15-20 м/с.
В Україні у п'ятницю, 21 лютого, зберігатиметься морозна погода з температурою до -19 вночі та до -6 вдень, прогноз на потепління не змінився - очікується з 25 лютого, повідомила у четвер синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.
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"З погодою в Україні все стабільно. Сухо, холодно, антициклон, арктична повітряна маса", - повідомила Діденко.
Тому, з її слів, і завтра в Україні - без істотних опадів. Уночі очікується -10...-15 градусів, на сході -12...-19 градусів. Протягом дня -1...-6 градусів.
"Така панує зараз одноманітна погода, що атмосфера вирішила завтра її розбавити сильним вітром на півдні України, де можливо до 15-20 метрів за секунду", - вказала синоптик.
У Києві 21-го лютого, з її слів, без опадів. Уночі -10...-12 градусів, удень - близько 5 градусів морозу.
"Строки потепління поки що незмінні - з 25-го лютого!" - повідомила Діденко.
Коли в Україну прийде потепління: прогноз від синоптикині18.02.25, 12:35 • 137844 перегляди