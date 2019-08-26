Синод Греческой православной церкви рассмотрит признание ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 августа, должно начаться заседание Постоянного Священного Синода Греческой православной церкви, которое завершится в среду, 28 августа. В ходе заседания Синод рассмотрит вопрос о признании ПЦУ Греческой православной церковью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Romfea News.
“В рамках вышеупомянутого заседания будут обсуждены вопросы о признании автокефальной церкви Украины Греческой церковью”, — говорится в сообщении.
С этой целью на заседание были приглашены докладчики, предназначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение относительно признания новой автокефальной церкви Украины Священным Синодом Греческой церкви. “Примечательно, что Греческая церковь является первой православной церковью, которая может признать статус автокефалии, предоставленной Православной церкви Украины несколько месяцев назад Вселенским Патриархатом”, — добавили в сообщении.
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“Особый интерес вызывает реакция остальных православных церквей, а также то, будут ли они последовать примеру греческой церкви, если последняя признает украинскую Автокефальную церковь”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что признание Православной церкви Украины Греческой церковью может произойти не ранее октября.