Синод Грецької православної церкви розгляне визнання ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні, 26 серпня має розпочатись засідання Постійного Священного Синоду Грецької православної церкви, що завершиться у середу, 28 серпня. Протягом засідання Синод розгляне питання щодо визнання ПЦУ Грецькою православною церквою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Romfea News.
“У рамках вищезгаданого засідання буде обговорено питання про визнання Автокефальної церкви України Грецькою церквою”, — йдеться у повідомленні.
З цією метою на засідання були запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представлять свою думку щодо визнання нової Автокефальної церкви України Священним Синодом Грецької церкви. “Примітно, що Грецька церква є першою православною церквою, яка може визнати статус автокефалії, наданої Православній церкві України декілька місяців тому Вселенським Патріархатом”, — додали у повідомленні.
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“Особливий інтерес викликає реакція решти православних церков, а також те, чи будуть вони наслідувати приклад Грецької церкви, якщо остання визнає українську Автокефальну церкву”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що визнання Православної церкви України Грецькою церквою може статися не раніше жовтня.