Сын Шумахера продолжит карьеру в "Формуле-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Чемпион Европы “Формулы-3” Мик Шумахер следующем году дебютирует в более престижной гоночной серии — “Формуле-2”, сообщает УНН со ссылкой на портал “Motorsport”.
19-летний сын семикратного чемпиона “Ф1” Михаэля Шумахера в этом году получил восемь побед в Евро “Ф3” — вдвое больше, чем у его ближайшего конкурента Дэна Тиктема — и выиграл свой первый чемпионский титул.
Он присутствовал на финале сезона “Ф2” в Абу-Даби минувший уик-энд и примет участие в пислясезонних тестах на Яс-Марине, которые пройдут на этой неделе.
“Я на самом деле с нетерпением жду свой следующий сезон с „Prema“ в „Формуле 2“ — это логичный шаг на моем спортивном пути, потому что я хочу приобрести еще больше технического опыта и улучшить навыки вождения”, — сказал Мик.
Стоит отметить, что команда “Prema”, в составе которой Пьер лозунгом завоевал титул “GP2” в 2016 году, а Шарль Леклер стал чемпионом “Ф2” в прошлом году, в этом сезоне заняла лишь пятое командное место, а ее пилоты Ник де Врис и Шон Гелаель в общем зачете стали четвертым и 15-м соответственно.
Как сообщал УНН, Шумахер-младший в октябре завоевал звание чемпиона “Формулы-3”.