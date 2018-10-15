Син Шумахера став чемпіоном сезону "Формули-3"

У другій гонці заключного етапу сезону Шумахер-молодший фінішував на другому місці. Цього було достатньо, щоб достроково стати чемпіоном.

“Мік, вітаю! Дуже радий за тебе. Сьогодні ти чемпіон „Формули-3“. Сподіваюся скоро побачити тебе у Формулі-1. Звичайно, твій батько і вся твоя родина дуже пишаються тобою”, — написав бразильський пілот “Формули-1” Феліпе Масса на сторінці в Instagram.

Додамо, що два попередніх чемпіона Європейської “Формули-3” дісталися в підсумку до “Формули-1”. Ленс Стролл виступає за “Вільямс”, а Ленд Норріс в наступному сезоні дебютує за “Макларен”.