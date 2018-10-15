Син Шумахера став чемпіоном сезону "Формули-3"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Син семиразового чемпіона “Формули-1” Міхаеля Шумахера — Мік, переміг в європейському чемпіонаті автогонок “Формули-3”, інформує УНН з посиланням на мікроблог пілота у Twitter.
У другій гонці заключного етапу сезону Шумахер-молодший фінішував на другому місці. Цього було достатньо, щоб достроково стати чемпіоном.
“Мік, вітаю! Дуже радий за тебе. Сьогодні ти чемпіон „Формули-3“. Сподіваюся скоро побачити тебе у Формулі-1. Звичайно, твій батько і вся твоя родина дуже пишаються тобою”, — написав бразильський пілот “Формули-1” Феліпе Масса на сторінці в Instagram.
Додамо, що два попередніх чемпіона Європейської “Формули-3” дісталися в підсумку до “Формули-1”. Ленс Стролл виступає за “Вільямс”, а Ленд Норріс в наступному сезоні дебютує за “Макларен”.