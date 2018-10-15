Сын Шумахера стал чемпионом сезона "Формулы-3"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Сын семикратного чемпиона “Формулы-1” Михаэля Шумахера — Мик, победил в европейском чемпионате автогонок “Формулы-3”, информирует УНН со ссылкой на микроблог пилота в Twitter.
Во второй гонке заключительного этапа сезона Шумахер-младший финишировал на втором месте. Этого было достаточно, чтобы досрочно стать чемпионом.
“Мик, поздравляю! Очень рад за тебя. Сегодня ты чемпион „Формулы-3“. Надеюсь скоро увидеть тебя в Формуле-1. Конечно, твой отец и вся твоя семья очень гордятся тобой”, — написал бразильский пилот" Формулы-1 “Фелипе Масса на странице в Instagram.
Добавим, что два предыдущих чемпиона Европейской “Формулы-3” добрались в итоге к “Формуле-1”. Лэнс Стролл выступает за “Уильямс”, а Ленд Норрис в следующем сезоне дебютирует за “Макларен”.