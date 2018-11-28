Син Шумахера продовжить кар'єру у "Формулі-2"

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Чемпіон Європи “Формули-3” Мік Шумахер наступного року дебютуватиме у більш престижній серії перегонів — “Формулі-2”, повідомляє УНН із посиланням на портал “Motorsport”.

19-річний син семиразового чемпіона “Ф1” Міхаеля Шумахера цього року здобув вісім перемог у Євро “Ф3” — удвічі більше, ніж у його найближчого конкурента Дена Тіктема — і виграв свій перший чемпіонський титул.

Він був присутній на фіналі сезону “Ф2” в Абу-Дабі минулого уїк-енду і візьме участь у післясезонних тестах на Яс-Маріні, що пройдуть цього тижня.

“Я насправді з нетерпінням очікую на свій наступний сезон із „Prema“ у „Формулі 2“ — це логічний крок на моєму спортивному шляху, тому що я хочу набути ще більше технічного досвіду і поліпшити навички водіння”, — сказав Мік.

Варто зазначити, що команда “Prema”, у складі якої П’єр Гаслі виборов титул “GP2” у 2016 році, а Шарль Леклер став чемпіоном “Ф2” минулого року, цього сезону посіла лише п’яте командне місце, а її пілоти Нік де Вріс і Шон Гелаель у загальному заліку стали четвертим і 15-м відповідно.

Як повідомляв УНН, Шумахер-молодший в жовтні виборов звання чемпіона “Формули-3”.

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