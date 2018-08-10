Симфонический оркестр из Британии планирует выступить в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Концертная группа Симфонического духового оркестра Уэльса (Великобритания) запланировала выступления в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится на сайте оркестра, передает УНН.
“После нашего выступления на престижном праздновании Дня Победы в Москве в мае 2017 года, Симфонический духовой оркестр Уэльса пригласили снова выступить в России с 13 по 24 августа. Оркестр будет путешествовать во время основного туристического сезона и выступит в серии концертов в Майкопе, Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Алуште и в знаменитом Воронцовском дворце”, — говорится в сообщении.
Сообщается также, что музыканты будут жить в гостинице “More Spa” в крымской Алуште.
Как сообщал УНН, в июле словацкие депутаты намеревались посетить оккупированный Крым.