Симфонический оркестр из Британии планирует выступить в Крыму

“После нашего выступления на престижном праздновании Дня Победы в Москве в мае 2017 года, Симфонический духовой оркестр Уэльса пригласили снова выступить в России с 13 по 24 августа. Оркестр будет путешествовать во время основного туристического сезона и выступит в серии концертов в Майкопе, Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Алуште и в знаменитом Воронцовском дворце”, — говорится в сообщении.

Сообщается также, что музыканты будут жить в гостинице “More Spa” в крымской Алуште.

Как сообщал УНН, в июле словацкие депутаты намеревались посетить оккупированный Крым.