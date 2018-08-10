Симфонічний оркестр з Британії планує виступити в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Концертна група Симфонічного духового оркестру Вельсу (Велика Британія) запланувала виступи в окупованому Росією Криму. Про це йдеться на сайті оркестру, передає УНН.
“Після нашого виступу на престижному святкуванні Дня Перемоги в Москві у травні 2017 року, Симфонічний духовий оркестр Вельсу запрошено знову виступити в Росії з 13 по 24 серпня. Оркестр мандруватиме під час основного туристичного сезону та виступить у серії концертів у Майкопі, Севастополі, Сімферополі, Ялті, Феодосії, Керчі, Алушті та у знаменитому Воронцовському палаці”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється також, що музиканти житимуть у готелі “More Spa” в кримській Алушті.
Як повідомляв УНН, в липні словацькі депутати мали намір відвідати окупований Крим.