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Семейную медицину можно ввести в Украине менее чем за пять лет - эксперт

Киев • УНН

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По словам Василия Князевича, люди должны быть заинтересованы в поддержании хорошего состояния собственного здоровья. Однако, их необходимо обязать хотя бы раз в год приходить к семейному врачу.

КИЕВ. 11 января. УНН. Семейная медицина - это правильный шаг в направлении реформирования украинской системы здравоохранения, который обязательно приживется в Украине. Такое мнение УНН высказал экс-министр здравоохранения Украины Василий Князевич.

"Раньше мы, в свое время принимали курс на семейного врача, но у нас была другая система, так на" первичке "у нас был участковый педиатр, участковый терапевт, акушер-гинеколог, которые отвечали за конкретного пациента. Мы взяли направление на семейного врача. Недавно, Премьер-министр заявил, что это была ошибка, но уже пройдено столько, что обратного пути нет. По моему мнению, семейный врач очень правильно приживется ", - сказал В.Князевич.

По его словам, если МЗ серьезно займется вопросами семейного врача, то быстрее, чем за пять лет, этот вопрос можно решить, более того,  определенные шаги уже сделаны.

"Семейный врач очень правильно приживется, особенно когда мы работали, то мы его двигали в сельской местности, где он один должен решать все проблемы. Но для этого нужен четкий алгоритм решений, начиная от подготовки: знать потребности этих врачей, знать стимулы. Их должны поддерживать местные общины.

Кроме того, врачи должны к себе прикрепить определенное количество населения и определенные шаги уже разработаны. По моему мнению, другого варианта нет. И лет через пять вопросы семейного врача можно закрыть, а может и быстрее. Министр здравоохранения должен персонально за это отвечать и, раз и навсегда, закрыть этот вопрос. Ведь семейный врач - это врач, который может посоветовать, какой владеет методиками профилактического здравоохранения и др. ", - отметил В. Князевич.

Также он отметил, что люди и сами должны быть заинтересованы в поддержании хорошего состояния собственного здоровья. Однако, людей нужно обязывать хотя бы раз в год приходить к семейному врачу.

"Один врач ничего не решает, так, например, нужно ввести правило, что необходимо посещать семейного врача раз в год с целью обследования. Когда-то это было понятие диспансеризации. И по моему мнению, нечто подобное должно быть. Кроме того, человек сам должен быть заинтересован в хорошем состоянии здоровья, а врач это лишь вспомогательная сторона ", - подчеркнул В.Князевич.

Как сообщал УНН, по словам председателя совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Ларисы Канаровской, молодые хирурги и травматологи массово бегут за границу .

В общем, дефицит врачей в Украине составляет почти 30% .

При этом, по словам Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочка медицинской реформы .

Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит острее, чем потребность в привлечении инвестиций.

"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с желанием на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не станет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала ", - отметил О.Спиженко.

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