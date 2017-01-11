Сімейну медицину можна ввести в Україні менш ніж за п’ять років – експерт

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Київ • УНН

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За словами Василя Князевича, люди мають бути зацікавлені у підтримці гарного стану власного здоров’я. Однак, їх необхідно зобов’язувати хоча б раз в рік приходити до сімейного лікаря.

КИЇВ. 11 січня. УНН. Сімейна медицина — це правильний крок у напрямку реформування української системи охорони здоров’я, який обов’язково приживеться в Україні. Таку думку УНН висловив екс-міністр охорони здоров’я України Василь Князевич.

“Раніше ми, в свій час, брали курс на сімейного лікаря, але в нас була інша система, так на „первинці“ у нас був дільничний педіатр, дільничний терапевт, акушер—гінеколог, які відповідали за конкретного пацієнта. Ми взяли напрямок на сімейного лікаря. Нещодавно, Прем’єр—міністр заявив, що це була помилка, але уже пройдено стільки, що зворотного шляху немає. На мою думку, сімейний лікар дуже правильно приживеться”, — сказав В.Князевич.

За його словами, якщо МОЗ серйозно займеться питаннями сімейного лікаря, то швидше, ніж за п’ять років, це питання можна вирішити, більш того, що певні кроки уже зроблені.

“Сімейний лікар дуже правильно приживеться, особливо коли ми працювали, то ми його рухали в сільській місцевості, де він один повинен вирішувати всі проблеми. Але для цього потрібен чіткий алгоритм рішень, починаючи від підготовки: знати потреби цих лікарів, знати стимули. Їх повинні підтримувати місцеві громади.

Окрім того, лікарі повинні до себе прикріпити певну кількість населення і певні кроки уже розроблені. На мою думку, іншого варіанту немає. І років за п’ять питання сімейного лікаря можна закрити, а може й швидше. Міністр охорони здоров’я повинен персонально за це відповідати і, раз і на завжди, закрити це питання. Адже сімейний лікар — це лікар, який може порадити, який володіє методиками профілактичного здоров’я та ін.”, — зауважив В. Князевич.

Також він зазначив, що люди і самі мають бути зацікавлені у підтримці гарного стану власного здоров’я. Однак, людей потрібно зобов’язувати хоча б раз в рік приходити до сімейного лікаря.

“Один лікар нічого не вирішує, так, наприклад, потрібно ввести правило, що необхідно відвідувати сімейного лікаря раз на рік з метою обстеження. Колись це було поняття диспансеризації. І на мою думку, щось подібне має бути. Окрім того, людина сама має бути зацікавлена в гарному стані здоров’я, а лікар це лише допоміжна сторона”, — наголосив В. Князевич.

Як повідомляв УНН, за словами голови ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Лариси Канаровської, молоді хірурги та травматологи масово тікають за кордон.

Загалом, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.

При цьому, за словами Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.

Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть гостріше, аніж потреба у залученні інвестицій.

“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу”, — зазначив О.Спіженко.

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