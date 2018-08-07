Семь золотых наград завоевали украинцы на боксерском турнире в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Венгрии прошел международный боксерский турнир участие в котором принимали представители сборной Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ФБУ, передает УНН.
Соревнования проходили в городе Кьосзег и собрали участников соревнований в возрастных группах: юниоры, молодежь и элита.
Среди украинцев победителями и призерами соревнований от сборной Украины стали:
Обладатели золотых наград:
весовая категория 54 кг - Лисинская Анастасия (молодежь);
весовая категория 57 кг - Маринчук Ярослава (молодежь);
весовая категория 63 кг - Лусте Мария (женщины-юниорки);
весовая категория 75 кг - Боруца Мария (женщины-элита);
весовая категория 81 кг - Карцан Аркадий (элита);
весовая категория 91 кг - Драч Максим (молодежь);
весовая категория +91 кг - Гаврилюк Вячеслав (элита).
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"Серебро":
весовая категория 52 кг - Кудин Иван (молодежь);
весовая категория +91 кг - Гаврилюк Роман (молодежь).
Стоит также отметить, что лучшим боксером турнира был признан Максим Драч, который в финальном поединке нокаутировал местного боксера.