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Сім золотих нагород здобули українці на боксерському турнірі в Угорщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Угорщині пройшов міжнародний боксерський турнір участь в якому приймали представники збірної України. Про це сказано у повідомленні на сайті ФБУ, передає УНН.

Змагання проходили у місті Кьосзег і зібрали учасників змагань у вікових групах: юніори, молодь та еліта.

Серед українців переможцями та призерами змагань від збірної України стали:

Володарі золотих нагород:
вагова категорія 54 кг - Лісінська Анастасія (молодь);
вагова категорія 57 кг - Маринчук Ярослава (молодь);
вагова категорія 63 кг - Лусте Марія (жінки-юніорки);
вагова категорія 75 кг - Боруца Марія (жінки-еліта);
вагова категорія 81 кг - Карцан Аркадій (еліта);
вагова категорія 91 кг - Драч Максим (молодь);
вагова категорія +91 кг - Гаврилюк В‘ячеслав (еліта).

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"Срібло":
вагова категорія 52 кг - Кудін Іван (молодь);
вагова категорія +91 кг - Гаврилюк Роман (молодь).

Варто також відзначити, що найкращим боксером турніру було визнано Максима Драча, який у фінальному поєдинку нокаутував місцевого боксера.

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