Семь ящиков снарядов нашел крестьянин в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 21 марта. УНН. Житель села Кустин Ровенского района в поле вблизи населенного пункта нашел 129 артиллерийских снарядов. На 7 ящиков 41-летний мужчина наткнулся во время поисков металлолома, сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.
На место происшествия сразу прибыли сотрудники взрывотехнического отдела полиции.
Осмотрев найдены ящики, полицейские обнаружили 21 снаряд калибра 76 мм, 108 снарядов калибра 45 мм и восемь артиллерийских взрывателей времен Второй мировой войны.
Снаряды забрали пиротехники для уничтожения на полигоне.
Напомним, 20 марта в подвале многоэтажки Львова правоохранители обнаружили оружие .