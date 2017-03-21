Сім ящиків снарядів знайшов селянин на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Житель села Кустин Рівненського району в полі поблизу населеного пункту знайшов 129 артилерійських снарядів. На 7 ящиків 41-річний чоловік натрапив під час пошуків металобрухту, повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
На місце події одразу прибули працівники вибухотехнічного відділу поліції.
Оглянувши знайдені ящики, поліцейські виявили 21 снаряд калібру 76 мм, 108 снарядів калібру 45 мм та вісім артилерійських підривників часів Другої світової війни.
Снаряди забрали піротехніки для знищення на полігоні.
Нагадаємо, 20 березня в підвалі багатоповерхівки Львова правоохоронці виявили зброю.