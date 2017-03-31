Сельского голову в Донецкой области будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сельский председатель Донецкой оказался на скамье подсудимых за согласие получить взятку в сумме 7500 долларов США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что чиновник в начале июля 2016 предложил мужчине оформить в собственность земельный участок под строительство, расположенный на территории сельского совета. Однако, чтобы депутаты положительно проголосовали за этот вопрос, человек должен предоставить 7500 долларов США.
Однако довести свой преступный умысел до конца сельский голова не успел, поскольку в этот день он был задержан при получении 3000 долларов США от двух других граждан за решение аналогичного вопроса.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Справка: относительно указанного сельского головы рассматривается другое уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины - за получение от двух граждан 3000 долларов США неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса о предоставлении земельных участков под строительство на территории сельского совета.
Как сообщал УНН, на пять лет тюрьмы за взятку приговорили чиновницу в Кировоградской области.