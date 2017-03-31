Сельского голову в Донецкой области будут судить за взяточничество

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68378 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108820 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166778 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122351 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120122 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114389 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105475 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107335 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103790 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157687 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сельского голову в Донецкой области будут судить за взяточничество

Киев  •  УНН

 • 11658 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сельский председатель Донецкой оказался на скамье подсудимых за согласие получить взятку в сумме 7500 долларов США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что чиновник в начале июля 2016 предложил мужчине оформить в собственность земельный участок под строительство, расположенный на территории сельского совета. Однако, чтобы депутаты положительно проголосовали за этот вопрос, человек должен предоставить 7500 долларов США.

Однако довести свой преступный умысел до конца сельский голова не успел, поскольку в этот день он был задержан при получении 3000 долларов США от двух других граждан за решение аналогичного вопроса.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Справка: относительно указанного сельского головы рассматривается другое уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины - за получение от двух граждан 3000 долларов США неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса о предоставлении земельных участков под строительство на территории сельского совета.

Как сообщал УНН, на пять лет тюрьмы за взятку приговорили чиновницу в Кировоградской области.

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